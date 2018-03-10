Обращаться в полицию и органы соцзащиты пострадавшим мешает чувство стыда — они опасаются, что об этом узнают знакомые. Бывает, что люди не верят в то, что правоохранители доведут расследования до конца.
Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми выявили и задержали 26-летнюю уроженку Винницкой области, которая за 30 тысяч гривен пыталась продать свою новорожденную дочь.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.