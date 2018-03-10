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    торговля людьми

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Торг уместен. Реальные истории жертв торговли людьми из Харькова
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    Обращаться в полицию и органы соцзащиты пострадавшим мешает чувство стыда — они опасаются, что об этом узнают знакомые. Бывает, что люди не верят в то, что правоохранители доведут расследования до конца.
    Попытка продать младенца в Киеве. Видео
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    05:35 13.07.2016
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    Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми выявили и задержали 26-летнюю уроженку Винницкой области, которая за 30 тысяч гривен пыталась продать свою новорожденную дочь.
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Торговля людьми и рабство
    Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться
    16:13 12.02.2018
    472
    Правозащитник Вита Мусатенко подчеркнула, что власти фактически не занимаются проблемой торговли людьми.
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