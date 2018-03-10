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    торфяники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Возгорание торфа под Киевом
    Под Киевом загорелся торф
    13:05 30.06.2017
    464Украина в плену тлеющих торфяников
    По данным ГСЧС, возгорание произошло накануне в Барышевском районе Киевской области - там было обнаружено возгорание торфа на площади 1,2 гектара.
    Тушение торфяников в Черниговской области
    Тушение торфяников в Черниговской области 
    23:09 23.11.2015
    105Украина в плену тлеющих торфяников
    В Черниговской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с помощью беспилотных аппаратов уточняла данные о горящем торфе. Дроны применили, чтобы изучить места горения торфяников в селе Данивка Козелецкого района области.
    На месте тления торфяников под Киевом
    Под Киевом тлеют 50 га торфяников - ГСЧС
    10:38 29.10.2015
    45Украина в плену тлеющих торфяников
    К тушению пожаров привлечены 231 человек и 60 единиц техники. Радиационный фон в Киеве и зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС остается в норме, сообщили в ведомстве.
    Место пожара в Бортничах в Киевской области
    Площадь тлеющих торфяников под Киевом уменьшилась до 52 га
    09:46 27.10.2015
    24Украина в плену тлеющих торфяников
    Очаги сосредоточены в некоторых селах Вышгородского, Бородянского, Иванковского, Броварского и Барышевского районов Киевской области. Радиационный фон в столице и области находится в пределах нормы.
    На месте тления торфяников под Киевом
    На месте тления торфяников под Киевом 
    17:07 20.10.2015
    194Украина в плену тлеющих торфяников
    На территории Киевской области происходит тление 24 очагов торфа на общей площади 119 га. К ликвидации привлечены 328 человек личного состава и 90 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
    Дым от тлеющих торфяников под Киевом
    Обзор соцсетей: тлеющие торфяники – дым Отечества
    16:48 19.10.2015
    381Украина в плену тлеющих торфяников
    Жители столицы, Киевской области, а также многих других регионов страны далеко не первый день страдают от труднопереносимого запаха гари. Как в украинском сегменте соцсетей отреагировали на "ароматы" тлеющих торфяников и иных источников едкого дыма?
    Тушения торфа под Полтавой
    Под Полтавой третий день горит торф
    14:04 19.10.2015
    156Украина в плену тлеющих торфяников
    В тушении горящего торфа принимают участие 15 человек личного состава и три единицы техники регионального управления ГСЧС. Огнем уничтожены поверхностные залежи торфа на площади около 1 га.
    Торфяники
    Дым от тлеющих торфяников под Киевом достиг Винницкой области - ГСЧС
    13:06 19.10.2015
    390Украина в плену тлеющих торфяников
    По состоянию на 11:00 19 октября на месте возгорания под Винницей работают 40 человек личного состава, для ликвидации пожара в экосистеме задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники.
    Под Киевом горят торфяники
    Киевлянам советуют не находиться на открытом воздухе с 4 до 8 утра
    15:21 18.10.2015
    930
    Особенно ограничения касаются жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского, Деснянского, Оболонского районов – эти районы максимально приближены к местам возгорания.
    Тушение горящих торфяников. Архивное фото
    Как спастись от последствий торфяных пожаров. Рекомендации специалиста
    11:26 28.08.2015
    1745
    В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха, которое объясняется возгоранием торфяников недалеко от столицы. Аналогичные пожары наблюдаются и в других регионах страны.
    В Киевской области горит торф
    Тление торфа продолжается в Чернобыльской пуще - ГСЧС
    11:57 11.07.2015
    100Пожары и их последствия в Киеве и области
    Сообщается, что "по состоянию на 7.00 11 июля на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,05 гектаров".
    Пожар на торфяниках под Киевом
    Пожар на торфяниках под Киевом 
    10:24 12.06.2015
    722Пожары и их последствия в Киеве и области
    В Ирпене Киевской области горят торфяники. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области в разных местах горят более 4 гектаров торфяников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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