В Черниговской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с помощью беспилотных аппаратов уточняла данные о горящем торфе. Дроны применили, чтобы изучить места горения торфяников в селе Данивка Козелецкого района области.
На территории Киевской области происходит тление 24 очагов торфа на общей площади 119 га. К ликвидации привлечены 328 человек личного состава и 90 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Жители столицы, Киевской области, а также многих других регионов страны далеко не первый день страдают от труднопереносимого запаха гари. Как в украинском сегменте соцсетей отреагировали на "ароматы" тлеющих торфяников и иных источников едкого дыма?
Сообщается, что "по состоянию на 7.00 11 июля на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,05 гектаров".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".