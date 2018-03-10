Агентство ООН по делам беженцев получило сообщения, что боевики "Исламского государства" 4 августа захватили до 3 тысяч внутренне перемещенных лиц из деревень в округе Хавига провинции Киркук, пытавшихся сбежать из города.
За день в 800-тысячном Иерусалиме это уже четвертая атака с применением холодного оружия, квалифицированная израильскими властями как теракт. Нападение произошло в салоне автобуса на въезде в Иерусалим.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".