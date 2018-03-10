Комментируя недавний тендерный скандал в Минобороны, Максим Нефедов заявил, что украинцы зачастую инфантильно относятся к любой реформе и воспринимают ее как чудо, способное моментально изменить ситуацию.
По словам координатора мониторингового портала публичных закупок DoZorro Кристины Гуцаловой, ресурс DoZorro создается на базе "Transparency International Ukraine" при поддержке донорских организаций и не имеет отношения к Кабмину.
Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что реальной стоимости за Одесский нефтеперерабатывающий завод при сегодняшней политической ситуации никто не заплатит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".