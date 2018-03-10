наверх
10.03.201805:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    тендеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    Стало известно, кто и за сколько купил частоты мобильной связи 4G в Украине
    16:06 31.01.2018
    911
    В госбюджет от операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.
    Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов
    ProZorro работает? Разговор с замминистра экономики
    16:19 02.11.2017
    183Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Комментируя недавний тендерный скандал в Минобороны, Максим Нефедов заявил, что украинцы зачастую инфантильно относятся к любой реформе и воспринимают ее как чудо, способное моментально изменить ситуацию.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    "Укрзализныця" собирается купить рекордное количество вагонов
    15:16 02.08.2017
    373
    Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".
    Киевский метрополитен
    В Киеве объявлен тендер на реконструкцию станции метро "Левобережная"
    18:59 05.01.2017
    227
    Согласно условиям тендера, подрядчик обязуется создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей.
    Компьютерная программа, анализ
    В Украине 1 ноября заработает мониторинговый портал
    06:45 01.11.2016
    592
    По словам координатора мониторингового портала публичных закупок DoZorro Кристины Гуцаловой, ресурс DoZorro создается на базе "Transparency International Ukraine" при поддержке донорских организаций и не имеет отношения к Кабмину.
    Банкноты евро
    Миллиарды "налево". Эксперт анализирует коррупционные схемы при госзакупках
    15:23 07.06.2016
    537Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
    Чиновники. Архивное фото
    Система госзакупок ProZorro: эксперты о сильных и слабых местах
    18:37 22.04.2016
    7634Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Заказчики нашли недочеты в системе электронных госзакупок ProZorro. Почему это стало возможно, пояснили эксперты Кристина Гуцалова, Андрей Забловский и Илья Несходовский.
    Подписание документов
    Эксперт: система ProZorro работает – доверие к ней растет
    17:57 03.04.2016
    423
    Электронная система госзакупок упростит взаимодействие между государством и представителями бизнеса. Об этом в эфире радиостанции "ГС" заявила координатор платформы ProZorro Кристина Гуцалова.
    Одесский НПЗ
    Продавать госпредприятия на сегодняшний день преступление - Кравец
    21:03 12.01.2016
    579Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что реальной стоимости за Одесский нефтеперерабатывающий завод при сегодняшней политической ситуации никто не заплатит.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    В медицине катастрофа, а МОЗ и ныне там
    15:07 16.05.2015
    1321
    Проведение в Украине медицинской реформы, широко разрекламированной правительством и повергшей в шок врачей и пациентов, буксует. Заявленные перемены так и остались обещаниями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны