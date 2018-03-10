Дни Европы, которые отмечает Украина, традиционно не отличались от других подобных мероприятий. Украинцы, не дотянувшие до европейских стандартов, и в этот день показали, как мы еще далеки от ценностей ЕС.
Наказание компания понесет за то, что ее водители в ходе работы действовали так же, как официальные таксисты, в частности, пытались подбирать клиентов на улице без предварительного заказа через приложение Uber.
Профессиональный союз таксистов Украины негативно оценивает законопроект о такси, которые собираются рассмотреть в ВР. Председатель данного союза Василий Попик отмечает, что этот законопроект "мягко говоря, сырой".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".