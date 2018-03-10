Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
По словам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то будет возможность либо их исправить, либо снова вернутся к обсуждению ответных мер ЕС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.