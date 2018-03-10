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    свинина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Джекфрут
    В Британии становятся популярными плоды хлебного дерева со вкусом свинины
    10:42 05.03.2018
    160
    Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
    ВТО
    В России сообщили о дальнейших действиях по спору с ВТО
    19:06 09.01.2018
    335ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то будет возможность либо их исправить, либо снова вернутся к обсуждению ответных мер ЕС.
    Продажа мясопродуктов. Архивное фото
    Дожили. Украина ввозит из-за рубежа свинины больше чем, вывозит
    09:55 14.12.2017
    952
    По информации Ассоциации "Свиноводы Украины", второй месяц подряд экспорт свинины значительно меньше поступления соответствующего мясного сырья из-за рубежа.
    Мясная лавка
    НАТО подложило Сербии очень старую свинью
    18:31 19.11.2016
    8042
    Пользователи соцсетей сообщают, что мясо из американских запасов поставляется в порт Бар последние лет 15-20, а затем его покупают сербские перерабатывающие компании.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    Власти ПМР запретили ввоз свинины из Украины и Молдавии
    18:56 31.10.2015
    748
    Согласно информации, запрещено ввозить товары из групп "Живые животные", "Мясо и пищевые мясные субпродукты", "Продукты животного происхождения в другом месте непоименованные или не включенные".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Джекфрут
    В Британии становятся популярными плоды хлебного дерева со вкусом свинины
    10:42 05.03.2018
    160
    Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
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