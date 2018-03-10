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    свечи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Украинцы почтили память жертв Голодомора
    Годовщина Голодомора: во всех окнах Львова горят памятные свечи - спецкор
    02:29 27.11.2016
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    Журналистка городского сайта Львова 032.ua Ирина Труш сообщила в эфире радиостанции "Голос Столицы", что 26 ноября во всех храмах Львова отправляли службы, а к вечеру в окнах зажглись свечи.
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    Цветы и свечи на месте гибели "Моторолы" в Донецке 
    03:58 19.10.2016
    818Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам представителя Минобороны ДНР, командира одного из подразделений ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола" похоронят в среду, 19 октября, в 10.00 начнется панихида.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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