По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в результате мониторинга 83 заведений общепита, в 79 заведениях (78%) выявлены нарушения ветеринарно-санитарного и санитарного законодательства.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.