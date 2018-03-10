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    судебная система

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Виталий Титич
    Оценка работы судей в Украине никому не нужна — юрист
    14:14 14.12.2017
    98
    Адвокат Виталий Титич отмечает, что за год Общественный совет добропорядочности проделал огромное количество работы, но ее результатами так должным образом и не воспользовались.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Страх Гройсмана. Эксперт о судьбах реформ и будущем премьера
    12:40 22.09.2017
    1188Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты злоупотребляют своими правами ввиду принятия парламентских решений, поэтому необходимо внести изменения в регламент, считает эксперт Александр Москалюк.
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    17:45 01.10.2016
    1189
    Согласно информации, в Апелляционном суде Киева на заседании в субботу прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения для Виты Заверухи в виде содержания под стражей.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Петренко обещал вернуться к адвокатской деятельности после судебной реформы
    02:30 31.05.2016
    332Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Министр юстиции Павел Петренко призвал депутатов парламента проголосовать за необходимые законы по судебной реформе. Петренко подчеркнул, что реформа не является идеальной, но она сможет изменить судебную систему.
    Молоток судьи
    Правоохранители задерживает коррупционеров, а суды их отпускают - эксперт
    22:30 12.02.2016
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    Пока судебная система не изменится, не будут приняты изменения в Конституцию Украины, чтобы судьи зависели не сами от себя, а от общества, они и дальше будут отпускать коррупционеров, отметил политический эксперт Валерий Гончарук.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Неприкосновенность депутатов и судей не соответствует никакой логике - Макитра
    22:35 09.02.2016
    275Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Политический эксперт Ярослав Макитра считает, что если народные депутаты и судьи не будут нести ответственности за уголовные преступления, "вакханалия никогда не закончится".
    Молоток
    Эксперт рассказал, что нужно для полноценной судебной реформы
    21:14 11.10.2015
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    По словам Михаила Жернакова, должны быть созданы условия для работы судьи, суды должны быть нормально оборудованы как для граждан, так и для людей, которые там работают.
    Молоточек судьи
    Судебная реформа это абсолютная независимость от политиков — Жернаков
    18:37 11.10.2015
    202
    По мнению экс-судьи Михаила Жернакова, в Украине достаточно квалифицированных юристов для обновления системы правосудия. Кроме того, для успешной реализации судебной реформы нужно устранить влияние президента и Рады на служителей Фемиды.
    Арсений Яценюк
    В Раде Яценюк показал депутатам фильм, вопросов не задавали — спецкор
    13:58 17.07.2015
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    Премьер отчитался перед депутатами в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству. Подробности в эфире радиостанции Голос Столицы озвучила специальный корреспондент Снежана Гришина.
    Руслан Бортник
    Эксперт: судебная система Украины коррумпирована и не подвержена реформам
    22:23 11.07.2015
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    По мнению директора института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, отечественная судебная система ориентируется на конъюнктуру, которая складывается вокруг того или иного дела.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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