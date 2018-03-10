Министр юстиции Павел Петренко призвал депутатов парламента проголосовать за необходимые законы по судебной реформе. Петренко подчеркнул, что реформа не является идеальной, но она сможет изменить судебную систему.
Пока судебная система не изменится, не будут приняты изменения в Конституцию Украины, чтобы судьи зависели не сами от себя, а от общества, они и дальше будут отпускать коррупционеров, отметил политический эксперт Валерий Гончарук.
По мнению экс-судьи Михаила Жернакова, в Украине достаточно квалифицированных юристов для обновления системы правосудия. Кроме того, для успешной реализации судебной реформы нужно устранить влияние президента и Рады на служителей Фемиды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".