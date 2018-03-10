Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов назвала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".
Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Уважаем многообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.
На заседании Кабмина возникла перепалка между главой МВД Арсеном Аваковым и главой Минфина Александром Данилюком. На заседании правительства Аваков и Данилюк выясняли, почему задерживается перераспределение 97 млн гривен на нужды правоохранителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".