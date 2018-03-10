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    стычки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Появились кадры стычки Тимошенко и Ляшко на Согласительном совете 
    20:18 17.10.2017
    19679Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов назвала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".
    Нардепа Гончаренко обругали и забросали яйцами у Рады. Видео
    Нардеп Гончаренко попался под горячую руку митингующим у Рады 
    16:15 17.10.2017
    1846Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Участники митинга возле Верховной Рады забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, видео инцидента опубликовано на YouTube.
    Флешмоб ЛГБТ в Запорожье
    Флешмоб ЛГБТ в Запорожье: в результате стычек трое пострадали
    20:30 06.05.2017
    387"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Уважаем многообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.
    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов
    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов, задержаны 30 человек
    19:22 30.04.2017
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    В воскресенье, 30 апреля, на стадионе СКА состоялся матч Чемпионата Украины среди любительских команд, где соперником ФК Львов выступал ФК Нива (Теребовля).
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    В центре Киева произошла стычка между полицией и митингующими
    20:03 19.02.2017
    1859Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Согласно информации, правоохранители перекрыли улицу Институтскую в тот момент, когда часть митингующих пытались пройти в направлении Банковой. Обошлось без потасовки и драк.
    Перепалка Авакова и Данилюка на заседании Кабмина. Видео
    Перепалка Авакова и Данилюка на заседании Кабмина 
    16:13 27.09.2016
    1646Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    На заседании Кабмина возникла перепалка между главой МВД Арсеном Аваковым и главой Минфина Александром Данилюком. На заседании правительства Аваков и Данилюк выясняли, почему задерживается перераспределение 97 млн ​​гривен на нужды правоохранителей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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