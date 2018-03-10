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    стены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Тетерук рассказал о проекте Стена на границе с РФ
    На проект "Стена" на границе с Россией выделили 800 млн грн - Тетерук 
    21:10 17.06.2017
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    Первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что на проект "Стена" на границе с РФ за три года было выделено 800 млн гривен.
    Дональд Трамп на инаугурации
    Трамп: стоимость строительства стены на границе с Мексикой упадет
    22:55 11.02.2017
    104Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как отметил президент США Дональд Трамп, великая пограничная стена обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но он еще не участвовал в проектировании или переговорах.
    Белый дом
    Налог в 20% на импорт из Мексики заплатит за стену на границе - Белый дом
    00:59 27.01.2017
    270Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, заплатить за строительство стены на границе с Мексикой позволит глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у США торговый дефицит.
    Флаг Турецкой Республики
    Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком – СМИ
    20:22 14.01.2017
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    Благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп собирается построить стену на границе США и Мексики
    18:09 13.11.2016
    1196Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По мнению избранного президента США Дональда Трампа, физический барьер на границе США и Мексики предотвращал бы нелегальную миграцию в Соединенные Штаты Америки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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