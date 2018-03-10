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Тег
стены
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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На проект "Стена" на границе с Россией выделили 800 млн грн - Тетерук
21:10 17.06.2017
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Первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что на проект "Стена" на границе с РФ за три года было выделено 800 млн гривен.
Трамп: стоимость строительства стены на границе с Мексикой упадет
22:55 11.02.2017
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Президентство Трампа: первые указы и назначения.
Как отметил президент США Дональд Трамп, великая пограничная стена обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но он еще не участвовал в проектировании или переговорах.
Налог в 20% на импорт из Мексики заплатит за стену на границе - Белый дом
00:59 27.01.2017
270
Президентство Трампа: первые указы и назначения.
По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, заплатить за строительство стены на границе с Мексикой позволит глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у США торговый дефицит.
Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком – СМИ
20:22 14.01.2017
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Благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией.
Трамп собирается построить стену на границе США и Мексики
18:09 13.11.2016
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Президентство Трампа: первые указы и назначения.
По мнению избранного президента США Дональда Трампа, физический барьер на границе США и Мексики предотвращал бы нелегальную миграцию в Соединенные Штаты Америки.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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