Премьер Владимир Гройсман вызвал немалый ажиотаж в отечественном сегменте соцсетей, заявив, что в Украине есть все предпосылки, чтобы стать следующей стартап-нацией. Как отреагировали на планы главы правительства сами украинцы?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.