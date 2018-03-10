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    стартап

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Владимир Гройсман
    Соцсети: Гройсман и Украина как чей-то стартап
    16:32 29.08.2017
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    Премьер Владимир Гройсман вызвал немалый ажиотаж в отечественном сегменте соцсетей, заявив, что в Украине есть все предпосылки, чтобы стать следующей стартап-нацией. Как отреагировали на планы главы правительства сами украинцы?
    Гривны, купюры
    Кабмин объявил конкурс стартапов с призовым фондом в 1,5 млн грн
    15:50 17.06.2017
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    По словам Гройсмана, за год Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции).
    Владимир Гройсман
    В 2017 году в Украине усилят поддержку стартапов - Гройсман
    16:36 17.12.2016
    418Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно информации, в следующем году начнутся регулярные встречи с украинскими изобретателями и потенциальными инвесторами для обсуждения и привлечения инвестиций в данный сектор.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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