Украинцы могут остаться без "домашнего" молока с 1 июля 2018 года. А все из-за стандартов ЕС, прописанных в Ассоциации. И это при том, что четверть молока на украинском рынке - второй сорт, а для многих селян оно единственный источник дохода.
Структурные изменения в Нацгвардии должны произойти в 2018 году — именно тогда структура полностью переходит на стандарты НАТО, которые уже осваивают офицеры и высшее руководство. Об этом заявил советник командующего Нацгвардией Костантин Паршин.
Всего существует 1250 стандартов НАТО, из которых 65% - это оперативные стандарты, 20% - стандарты, которые касаются вооружений, военной техники и стандартов связи и 15% - это административные стандарты.
Уже в прошлом году поставки волонтеров составляли менее 1%, а на сегодняшний день они привозят "вкусняшки" и то, что пока не может закупить Минобороны, рассказала экс-чиновник Минобороны Нелли Стельмах.
В Украине начал действовать экологический стандарт для автомобилей - Евро-5. Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, что на импорте из Европы это не отразится, в отличие от авто из восточных стран.
Директор инвестиционной компании Ozon Capital Андрей Золотухин отметил, что технические и фитосанитарные стандарты, которые действуют в Украине, нужно унифицировать к европейским нормам. По его словам, это позволит украинской продукции свободно продаваться на рынке ЕС.
По словам министра обороны, в армии уже внедрено 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 национальных и военных руководящих документа. Разработан также перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".