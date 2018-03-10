наверх
10.03.201811:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    стандарты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Выпуск шоколадных конфет
    В Минагрополитики решили вопрос шоколада, изготовленного не по стандартам ЕС
    10:26 11.01.2018
    462
    Согласно решению Минагрополитики, до июля 2019 года на украинском рынке еще имеют право находиться в обороте изделия из шоколада и какао со старой маркировкой.
    Молоко на частной сыроварне. Архивное фото
    Побеждающий дефицит. Скоро будем без "домашнего" молока
    11:58 10.12.2017
    3542Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Украинцы могут остаться без "домашнего" молока с 1 июля 2018 года. А все из-за стандартов ЕС, прописанных в Ассоциации. И это при том, что четверть молока на украинском рынке - второй сорт, а для многих селян оно единственный источник дохода.
    Костантин Паршин
    Как тратится бюджет Нацгвардии. Мнение эксперта
    18:16 19.10.2017
    314
    Структурные изменения в Нацгвардии должны произойти в 2018 году — именно тогда структура полностью переходит на стандарты НАТО, которые уже осваивают офицеры и высшее руководство. Об этом заявил советник командующего Нацгвардией Костантин Паршин.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром" намерен создать тренинговый центр НАТО
    06:50 26.11.2016
    270Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова, внедрять стандарты НАТО должны именно украинские специалисты, которые прошли необходимую стажировку непосредственно в структурах Альянса.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Четыре батальона ВСУ перешли на стандарты НАТО – Муженко
    22:32 15.10.2016
    900
    Всего существует 1250 стандартов НАТО, из которых 65% - это оперативные стандарты, 20% - стандарты, которые касаются вооружений, военной техники и стандартов связи и 15% - это административные стандарты.
    Ярмарка Волонтерские вареники ZP в Запорожье
    Объем поставок волонтеров для ВС сейчас очень мал - эксперт
    21:10 26.01.2016
    135
    Уже в прошлом году поставки волонтеров составляли менее 1%, а на сегодняшний день они привозят "вкусняшки" и то, что пока не может закупить Минобороны, рассказала экс-чиновник Минобороны Нелли Стельмах.
    Автомобили. Архивное фото
    Авто из Японии, Кореи и Китая могут подорожать - Назаренко
    19:57 11.01.2016
    1388ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    В Украине начал действовать экологический стандарт для автомобилей - Евро-5. Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, что на импорте из Европы это не отразится, в отличие от авто из восточных стран.
    Флаги Украины и ЕС
    Золотухин: без унификации к стандартам соглашение о ЗСТ с ЕС - "простая бумажка"
    19:30 02.12.2015
    314Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Директор инвестиционной компании Ozon Capital Андрей Золотухин отметил, что технические и фитосанитарные стандарты, которые действуют в Украине, нужно унифицировать к европейским нормам. По его словам, это позволит украинской продукции свободно продаваться на рынке ЕС.
    Степан Полторак
    Полторак утвердил план по переходу ВСУ на стандарты НАТО
    16:28 26.11.2015
    318Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам министра обороны, в армии уже внедрено 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 национальных и военных руководящих документа. Разработан также перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения.
    Александр Охрименко
    Охрименко: повышение соцстандартов на 13% это насмешка
    18:20 12.09.2015
    938Экономический кризис
    Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью РИА Новости Украина, если повышать соцстандарты, то минимум на 65-68%, а не 13%.
    Александр Охрименко
    Охрименко: только к 2025 году мы начнем жить, как в 2013-ом
    16:26 12.09.2015
    2189Экономический кризис
    Обещанное правительством повышение социальных стандартов экономист Александр Охрименко называет насмешкой и прогнозирует, что доходы украинцев начнут расти не раньше 2018 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны