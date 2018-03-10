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    стабильность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Доллары
    В Совете финстабильности сообщили, что произойдет в Украине без кредитов МВФ
    12:12 24.01.2018
    2556Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Согласно заявлению Совета по финансовой стабильности, основным фактором риска для финансовой стабильности является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    Китай не допустит подрыва стабильности на Корейском полуострове - МИД КНР
    06:16 08.03.2016
    393Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Китай не допустит подрыва стабильности на Корейском полуострове и нанесения вреда интересам Китая в сфере безопасности.
    Жан-Марк Эйро. Архивное фото
    МИД Франции: стабильность в Украине - гарантия реализации минских соглашений
    22:29 22.02.2016
    197Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам главы МИД Франции Жана-Марка Эйро, в ЕС хотят видеть в Украине политическую стабильность и стабильную власть как гарантию того, что минские соглашения будут имплементированы в лучшем виде.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Власти пока не могут снять запрет на вывод дивидендов за рубеж - Яресько
    13:13 28.01.2016
    191Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам главы Минфина, ограничения были введены для предотвращения оттока капитала и неустойчивости рынка, но пока в Украине не достигнута полная стабильность.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Фурса: в Украине было много "банков-зомби", которые нужно было ликвидировать
    20:21 21.01.2016
    356Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса положительно оценивает деятельность НБУ в плане очистки банковской системы. По его словам неплатежеспособные банки нужно было обязательно ликвидировать.
    В экономике Украины нет признаков стабилизации – Хисамов. Видео
    В экономике Украины нет признаков стабилизации – Хисамов 
    01:55 14.09.2015
    1400Экономический кризис
    В экономике Украины нет признаков стабилизации, заявил политолог Искандер Хисамов во время заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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