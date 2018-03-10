Согласно заявлению Совета по финансовой стабильности, основным фактором риска для финансовой стабильности является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования.
Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса положительно оценивает деятельность НБУ в плане очистки банковской системы. По его словам неплатежеспособные банки нужно было обязательно ликвидировать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".