Не успели военкомы выдохнуть в погоне за призывниками для Национальной гвардии МВД в августе, как Кабмин объявил призыв срочников в Вооруженные силы Украины. Тысячи молодых людей отправят в армию в качестве обслуживающего персонала.
На срочную военную службу в октябре-ноябре будут призваны 11 тысяч граждан Украины. Из них в Вооруженные силы Украины - 5,2 тысячи человек, Национальную гвардию Украины - 5 тысяч человек, Госспецтрансслужбу - 800 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".