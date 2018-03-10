Полицейские Подольского, Ананьевского и Окнянского районов произвели утилизацию наркотиков, изъятых в рамках 75 уголовных производств. Торжественное сожжение марихуаны, опия и других веществ прошло на днях под Подольском.
Вечером во вторник активисты Национального корпуса сожгли чучело Владимира Ленина в центре Киева на перекрестке Крещатика и Тараса Шевченко, где когда-то располагался памятник вождю мирового пролетариата.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".