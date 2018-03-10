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    советы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    405Медреформа или медицинский геноцид?
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
    Заседание Киевсовета. Архивное фото
    Киевом невозможно управлять эффективно без райсоветов - "Самопомич"
    22:48 25.02.2016
    57Местные выборы 2015: итоги
    Некоторые районы столицы больше, чем областные центры Украины, а у них нет своего самоуправления. Такого не может быть, считает депутат Киевсовета от фракции "Самопомич" Андрей Осадчук.
    Флаги Украины и НАТО
    В Брюсселе 23-24 ноября пройдет заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО
    18:54 22.11.2015
    296АТО: в предчувствии военного положения.
    Будет обсуждаться обострение ситуации в Украине, вопросы дальнейшей политической и практической поддержки НАТО Украины, усовершенствование Годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    405
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
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