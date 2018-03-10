По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.