По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
По данным СМИ, Гийом Кувелье родился и вырос во Франции. Согласно публикациям в социальных сетях, документальному фильму с его участием и его окружению, в 2014 году он воевал на стороне ополченцев на востоке Украины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.