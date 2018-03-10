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    солдат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Военнослужащий армии США. Архивное фото
    Американский военный скончался в Косово
    21:43 09.01.2018
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    По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
    Гийом Кювелье. Архивное фото
    В США расследуется зачисление на службу солдата, воевавшего за ДНР
    23:15 02.05.2017
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    По данным СМИ, Гийом Кувелье родился и вырос во Франции. Согласно публикациям в социальных сетях, документальному фильму с его участием и его окружению, в 2014 году он воевал на стороне ополченцев на востоке Украины.
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    По информации полиции, пропавший солдат был опознан матерью по татуировке. Тело парня нашли в реке, проводится досудебное расследование и генетическая экспертиза.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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