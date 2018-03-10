наверх
10.03.2018
04:45
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
сокращение
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Журналистов госТВ массово сокращают по всей стране
15:55 16.01.2018
433
По словам главы Нацсоюза журналистов Сергея Томиленко, в правлении телекомпании есть своя аргументация необходимости сокращения структуры, но "красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами".
Треть вузов закрылась в Украине после обретения независимости страной
13:07 10.01.2018
400
По информации Министерства образования и науки, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, к 2017 году их количество сократилось до 657.
В Украине в 2017 году стремительно сокращается численность населения - СМИ
00:34 17.09.2017
1445
Тотальная нищета, рост цен и тарифов
По информации СМИ, два ребенка имеет лишь каждая вторая семья, а маленьких украинцев за первые полгода 2017 появилось на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Двухдневная встреча стран ОПЕК завершилась ничем
07:38 30.10.2016
859
В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки.
Минобразования закрывает еще десять вузов - Квит
20:55 01.03.2016
946
Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
По словам министра образования Сергея Квита, количество университетов сокращается, потому что они "не предоставляют надлежащего качества и там не происходит надлежащий учебный процесс".
Количество чиновников не успеют уменьшить на 20% до конца года - эксперт
18:01 11.10.2015
107
Эксперт уверен, что реформа госслужбы все-таки произойдет при таком давлении гражданского общества. "А потом мы примемся за перефункционализацию Кабмина", - отметил он.
Налоговую и ПФУ нужно сокращать на десятки тысяч людей - эксперт
16:44 11.10.2015
238
По словам эксперта, большая часть реформ, которые проведены в Украине, направлены не та то, чтобы сокращать присутствие государства в экономике, а на увеличение его присутствия.
Порошенко: сокращение должно коснуться всех уровней госсектора Украины
19:56 22.03.2015
999
Кредит МВФ и кризис в Украине.
Порошенко подчеркнул, что "сокращение численности служащих и расходов должно коснуться всех ступеней государственного сектора".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Алжир (республика)
1
Андрей Длигач
2
Министерство образования и науки Украины
2
НОТУ
1
Национальный союз журналистов Украины
1
ОПЕК
1
Пенсионный фонд Украины
1
Петр Порошенко
1
Сергей Квит
1
Украина
7
вузы
2
демография
1
добыча
1
журналисты
1
население
1
нефть
1
отставка
1
телевидение
1
увольнение
2
чиновники
2
численность
1
Подборка тегов
сокращение
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги
Персоны
Андрей Длигач