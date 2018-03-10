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    сокращение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Журналисты в Верховной Раде
    Журналистов госТВ массово сокращают по всей стране
    15:55 16.01.2018
    433
    По словам главы Нацсоюза журналистов Сергея Томиленко, в правлении телекомпании есть своя аргументация необходимости сокращения структуры, но "красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами".
    Студенты на лекции
    Треть вузов закрылась в Украине после обретения независимости страной
    13:07 10.01.2018
    400
    По информации Министерства образования и науки, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, к 2017 году их количество сократилось до 657.
    Майдан Незалежности в Киеве
    В Украине в 2017 году стремительно сокращается численность населения - СМИ
    00:34 17.09.2017
    1445Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По информации СМИ, два ребенка имеет лишь каждая вторая семья, а маленьких украинцев за первые полгода 2017 появилось на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Двухдневная встреча стран ОПЕК завершилась ничем
    07:38 30.10.2016
    859
    В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки.
    Министр образования и науки Украины Сергей Квит
    Минобразования закрывает еще десять вузов - Квит
    20:55 01.03.2016
    946Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам министра образования Сергея Квита, количество университетов сокращается, потому что они "не предоставляют надлежащего качества и там не происходит надлежащий учебный процесс".
    Чиновники. Архивное фото
    Количество чиновников не успеют уменьшить на 20% до конца года - эксперт
    18:01 11.10.2015
    107
    Эксперт уверен, что реформа госслужбы все-таки произойдет при таком давлении гражданского общества. "А потом мы примемся за перефункционализацию Кабмина", - отметил он.
    Работа пенсионного фонда
    Налоговую и ПФУ нужно сокращать на десятки тысяч людей - эксперт
    16:44 11.10.2015
    238
    По словам эксперта, большая часть реформ, которые проведены в Украине, направлены не та то, чтобы сокращать присутствие государства в экономике, а на увеличение его присутствия.
    Петр Порошенко
    Порошенко: сокращение должно коснуться всех уровней госсектора Украины
    19:56 22.03.2015
    999Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Порошенко подчеркнул, что "сокращение численности служащих и расходов должно коснуться всех ступеней государственного сектора".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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