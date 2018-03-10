Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Непогода испытывает украинцев на прочность. Жертвами переохлаждения уже стали как минимум 7 украинцев, а пункты обогрева во многих городах так и не заработали. В четверг снегопады поутихли, но синоптики предупреждают: пик непогоды – еще впереди.
Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
По информации ГСЧС, с 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Уровень снега в городе достиг уже 130 сантиметров. Мэрия Стамбула запретила выезд на улицы города многотонным грузовикам. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий.
В Запорожье утром в четверг начался сильный снегопад, дороги города за несколько часов замело снегом. Городские коммунальные службы уже начали расчистку главных дорог Запорожья, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.
Из-за ухудшившихся погодных условий Николаев в понедельник оказался практически парализован. Жители города бросают свои автомобили прямо посреди дорог, большинство горожан идут пешком, так как в редко проезжающие маршрутки переполнены.
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Снегопад, который, как обещают синоптики, может стать историческим, начался в Вашингтоне; пока ситуация не выглядит критической, однако специалисты полагают, что стихия будет продолжаться вплоть до утра воскресенья.
В Запорожье утром в четверг начался сильный снегопад, дороги города за несколько часов замело снегом. Городские коммунальные службы уже начали расчистку главных дорог Запорожья, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.
С 18 января из-за снежных заносов и штормового ветра в обоих направлениях была закрыта автотрасса Одесса-Киев, а также некоторые региональные трассы. Одесская власть сообщила, что это было сделано в целях безопасности водителей и пассажиров.
Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.