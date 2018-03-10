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    снегопад

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 79
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    Виталий Кличко
    Кличко и снег. Политическая приколюха
    18:33 07.03.2018
    20929Заносы и снегопады в Киеве
    Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
    Последствия снегопада в Донбассе
    Угроза с неба. Донбасс: не обстрелы, так аномальный снег
    15:36 02.03.2018
    441Украина остановилась в снежных заносах
    Из-за аварий на линиях электропередач более десяти тысяч человек, а также десятки объектов социальной инфраструктуры, среди которых котельные, больницы, школы, детские сады, остались без света.
    В Киеве встречают снегоуборочную технику. Видео
    Киевляне на коленях встречают снегоуборочную технику 
    13:11 01.03.2018
    1170Заносы и снегопады в Киеве
    Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814Украина остановилась в снежных заносах
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Снегопад в Киеве
    В четверг всю Украину заметет снегом
    11:23 07.02.2018
    3878Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Во Львовской области из-за снегопада остановилось движение по трассе Киев - Чоп
    Мощный снегопад парализовал движение во Львовской области
    00:57 04.02.2018
    850
    По информации СМИ, в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька на трассе Киев-Чоп спецтехника, которая должна была чистить дорогу, застряла вместе с другими автомобилями.
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов
    Чрезвычайная ситуация в Одесской области, губернатор просит помощи
    15:50 19.01.2018
    991Украина остановилась в снежных заносах
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону.
    Масштабный снегопад в Киеве
    Снег пошел: стихия наступает, люди гибнут
    15:11 18.01.2018
    1198Украина остановилась в снежных заносах
    Непогода испытывает украинцев на прочность. Жертвами переохлаждения уже стали как минимум 7 украинцев, а пункты обогрева во многих городах так и не заработали. В четверг снегопады поутихли, но синоптики предупреждают: пик непогоды – еще впереди.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    Движение транспорта в Полтавской области заблокировано снегопадом
    13:58 18.01.2018
    351Украина остановилась в снежных заносах
    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    Из-за снегопада парализовано движение на трассе Одесса-Киев
    13:35 18.01.2018
    641Украина остановилась в снежных заносах
    По информации СМИ, пункт обогрева организован на 197 км трассы М13 Кропивницкий - Платоново. Железнодорожный вокзал и аэропорт Одессы работают в штатном режиме.
    ГСЧС спасает автомобили вставшие на дороге. Архивное фото
    Несколько сотен автомобилей встали на трассах Винницкой и Черкасской областей
    12:21 18.01.2018
    469Украина остановилась в снежных заносах
    По информации Национальной полиции, по состоянию на 10:30 обнаружено скопление автотранспорта - около 400 автомобилей в Винницкой и Черкасской областях.
    Скоростной поезд
    Поезд "Интерсити" остановился под Черкассами из-за непогоды
    12:02 18.01.2018
    269Украина остановилась в снежных заносах
    По информации адвоката Юрия Иващенко, поезд Интерсити остановился из-за сильного снегопада в Черкасской области, на железнодорожной колее сантиметров 30 снега.
    Одессу завалило снегом
    Полтора десятка населенных пунктов обесточены из-за непогоды
    09:35 17.01.2018
    134Украина остановилась в снежных заносах
    По информации ГСЧС, с 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях.
    Николаев заметает снегом. Видео
    Из-за снегопада в Николаеве множество ДТП, власти с ЧП не справляются - СМИ 
    17:51 16.01.2018
    621Украина остановилась в снежных заносах
    По информации СМИ, начавшийся с утра во вторник, 16 января, в Николаеве снегопад оказался неожиданностью и для коммунальщиков, и для николаевских водителей.
    В Японии придумали оригинальный способ борьбы с незаконной парковкой
    В Японии своеобразно пошутили над нарушителем парковки
    14:35 16.01.2018
    687
    Владелец магазина в японской провинции Фукуи не убирал снег вокруг авто нарушителя, в результате машина практически скрылась за снежными сугробами.
    Снежная буря в Астане
    В Астане из-за мощного снегопада объявлено чрезвычайное положение 
    16:08 11.01.2018
    827
    В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра в четверг объявлен режим ЧС, не работает аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.
    В США мужчина прорывался сквозь снегопад на кабриолете. Видео
    С ветерком. Отчаянный американец мчался на кабриолете во время снегопада в США 
    14:56 11.01.2018
    210
    В сети появилось видео как американец городе Кранстон (штат Род-Айленд) во время сильного снегопада едет на кабриолете с полностью откинутым верхом.
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    Виталий Кличко
    Кличко и снег. Политическая приколюха
    18:33 07.03.2018
    20929
    Канул в Лету предыдущий мой псевдоним Вася Пупкин, который мобилизировал среднестатистические мысли среднестатистических украинцев в среднестатистическом материале. Пришло время покошмарить политиков, да и выборы скоро.
    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    В Киеве встречают снегоуборочную технику. Видео
    Киевляне на коленях встречают снегоуборочную технику 
    13:11 01.03.2018
    1170
    Киевляне с шутками восприняли трудности с непогодой и транспортом в столице. На портале "Киев Оперативный" разместили забавное видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге.
    Последствия снегопада в Донбассе
    Угроза с неба. Донбасс: не обстрелы, так аномальный снег
    15:36 02.03.2018
    441
    Из-за аварий на линиях электропередач более десяти тысяч человек, а также десятки объектов социальной инфраструктуры, среди которых котельные, больницы, школы, детские сады, остались без света.
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
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