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    смех

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Инцидент произошел в бразильском штате Рондония. В ролике женщина пытается прицелиться в кегли. "Целься прямо, Дора", - говорит ей голос за кадром.
    Смеющиеся девушки. Архивное фото
    Смешно до слез. Над чем смеялись украинцы в 2017 году
    18:39 31.12.2017
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    В 2017 году у украинцев появились множество тем для национального юмора - от гриболетов Ульяны Супрун до рэп-баттлов Ильи Кивы. О чем шутили и над чем смеялись украинцы в уходящем году - в обзоре РИА Новости Украина.
    Порошенко и Яценюк смеются над Кличко из-за полицейской фуражки
    Порошенко и Яценюк смеются над Кличко из-за полицейской фуражки 
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    Выступление киевского мэра Виталия Кличко во время принятия присяги патрульной полиции рассмешило президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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