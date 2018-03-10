В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
В Черновцах появился свой собственный слон: животное очутилось на одной из городских автомоек, где ему оказали сервис по высшему разряду и искупали прямо из шланга. Из ряда вон выходящее событие заметили местные СМИ.
В Кении сожгли 105 тонн конфискованных у браконьеров слоновьих бивней, а также более тонны рогов носорога в знак протеста против хладнокровного уничтожения популяции этих животных на территории государства и других стран Африки.
Дикий слон в среду устроил переполох на улицах города Силигури, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Животное начало крушить припаркованные автомобили и мотоциклы, вызвав панику у местных жителей.
В Индии в национальном парке Горумара дикий слон выбежал на проезжую часть. Участники дорожного движения ждали, когда животное уйдет с дороги. Однако двое мужчин на мотоцикле решили прокрасться мимо слона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
В Кении сожгли 105 тонн конфискованных у браконьеров слоновьих бивней, а также более тонны рогов носорога в знак протеста против хладнокровного уничтожения популяции этих животных на территории государства и других стран Африки.
Дикий слон в среду устроил переполох на улицах города Силигури, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Животное начало крушить припаркованные автомобили и мотоциклы, вызвав панику у местных жителей.
В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
В Черновцах появился свой собственный слон: животное очутилось на одной из городских автомоек, где ему оказали сервис по высшему разряду и искупали прямо из шланга. Из ряда вон выходящее событие заметили местные СМИ.
В Индии в национальном парке Горумара дикий слон выбежал на проезжую часть. Участники дорожного движения ждали, когда животное уйдет с дороги. Однако двое мужчин на мотоцикле решили прокрасться мимо слона.
В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.