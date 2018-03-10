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    слоны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    В Таиланде короновали Мисс Дочь Слона
    Слоновья грация и элегантность. В Таиланде прошел конкурс для пышных красавиц 
    15:16 26.02.2018
    350
    В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
    Слон нелегально пересек границу Лаоса и Китая. Видео
    В Китае слоны без проблем пересекают границу 
    11:27 31.01.2018
    102
    Камеры наблюдения зафиксировали момент, как дикий слон пересекает ограждение на контрольно-пропускном пункте, расположенном на границе Китая и Лаоса.
    Слон набросился на туристов в Индии. Видео
    Слон набросился на туристов в Индии 
    03:14 28.05.2017
    122
    Слон бросился на туристов в индийском Национальном парке Джима Корбетта. Агрессивное животное преследовало машину до того момента, пока не выбилось из сил.
    В Черновцах на автомойке помыли слона
    В Черновцах на автомойке помыли слона 
    17:20 19.05.2017
    298
    В Черновцах появился свой собственный слон: животное очутилось на одной из городских автомоек, где ему оказали сервис по высшему разряду и искупали прямо из шланга. Из ряда вон выходящее событие заметили местные СМИ.
    В Таиланде слон поднял на бивни туристку. Видео
    В Таиланде слон поднял на бивни туристку 
    03:29 13.02.2017
    460
    В Таиланде слон атаковал туристку, которая подошла к животному слишком близко. Она собиралась погладить слона во время водопоя. Слон одним ударом бивней отбросил девушку на несколько метров.
    Спасение застрявшего в ливневом стоке слоненка на Шри-Ланке. Видео
    Спасение застрявшего в ливневом стоке слоненка на Шри-Ланке 
    05:14 31.05.2016
    216
    В городе Хамбантота в Шри-Ланке слоненок застрял в открытом ливневом стоке. Участие в операции по спасению слоненка приняли представители зоозащитных организаций, а также местные рабочие.
    В Кении сожгли более 105 тонн конфискованных слоновьих бивней
    В Кении сожгли 105 тонн конфискованных слоновьих бивней 
    04:21 01.05.2016
    100
    В Кении сожгли 105 тонн конфискованных у браконьеров слоновьих бивней, а также более тонны рогов носорога в знак протеста против хладнокровного уничтожения популяции этих животных на территории государства и других стран Африки.
    Агрессивный слон на улице города Силигури в индийском штате Западная Бенгалия
    Паника и хаос на улицах индийского города из-за взбесившегося слона 
    17:43 10.02.2016
    341
    Дикий слон в среду устроил переполох на улицах города Силигури, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Животное начало крушить припаркованные автомобили и мотоциклы, вызвав панику у местных жителей.
    Слон напал на мотоциклиста в Индии. Видео
    Слон напал на мотоциклиста в Индии 
    16:47 14.09.2015
    270
    В Индии в национальном парке Горумара дикий слон выбежал на проезжую часть. Участники дорожного движения ждали, когда животное уйдет с дороги. Однако двое мужчин на мотоцикле решили прокрасться мимо слона.
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде 
    15:58 13.03.2015
    157
    Издавна слоны были добрыми помощниками тайцев: помогали строить города и храмы, сражались вместе с тайцами в войнах, а в настоящее время слоны помогают привлечь в Таиланд туристов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В Таиланде короновали Мисс Дочь Слона
    Слоновья грация и элегантность. В Таиланде прошел конкурс для пышных красавиц 
    15:16 26.02.2018
    350
    В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
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