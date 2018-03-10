наверх
10.03.201804:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    слезоточивый газ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Столкновения в Париже
    В Париже начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ
    22:41 07.05.2017
    458Макрон - новый президент Франции
    Правоохранители применили слезоточивый газ, когда толпа начала кидать в их сторону бутылки. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.
    Полиция Греции применила слезоточивый газ против пенсионеров. Видео
    Полиция Греции применила слезоточивый газ против пенсионеров 
    00:55 04.10.2016
    139Массовые беспорядки в Греции
    Греческая полиция применила слезоточивый газ против манифестации пенсионеров, которые пытались прорваться к резиденции премьер-министра Алексиса Ципраса.
    Полиция Парижа
    Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - СМИ
    22:03 01.05.2016
    106
    Согласно информации, столкновения с полицией вспыхнули в городе после обеда, когда молодые люди, скрывающие свои лица под мотоциклетными шлемами и капюшонами, стали кидать в сотрудников правоохранительных органов мусор и бутылки.
    Ситуация в Багдаде
    К демонстрантам в Багдаде применили слезоточивый газ - СМИ
    20:00 30.04.2016
    55
    Согласно информации, для сдерживания протестующих на улицы города вышел спецназ, который пытался помешать сторонникам ас-Садра пересечь мост неподалеку от зданий, относящихся к посольству США.
    В Одессе активисты пытались блокировать подходы к Куликову полю
    Полиция использовала слезоточивый газ в столкновениях в Одессе - СМИ
    16:46 10.04.2016
    854
    Столкновение с применением силы и спецсредств весьма эффективно пресекли сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии. Правоохранители с помощью дубинок отразили атаку активистов, окружили "куликовцев" щитами, дав им возможность уйти.
    Флаг Турции
    Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против протестующих - СМИ
    16:54 20.12.2015
    490
    Протесты организованы в связи с проведением операции на юго-востоке страны и введением в регионе комендантского часа. Несколько десятков полицейских пытаются разогнать протестующих.
    Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
    В Париже демонстрантов разгоняют слезоточивым газом 
    16:58 29.11.2015
    519Климатическая конференция ООН в Париже
    Полиция Парижа применяет слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков на демонстрации по защите климата. Сообщается, что вышедшие на улицы демонстранты начали кидать в пикеты полиции какие-то предметы. После этого полицейские применили спецсредства.
    Спецоперация в парижском пригороде Сен-Дени
    Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
    16:26 29.11.2015
    737Климатическая конференция ООН в Париже
    По данным организаторов, на митинг вышли порядка 10 тысяч человек. Вышедшие на улицы демонстранты начали кидать в пикеты полиции какие-то предметы. После этого полицейские применили спецсредства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги