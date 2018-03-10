Согласно информации, столкновения с полицией вспыхнули в городе после обеда, когда молодые люди, скрывающие свои лица под мотоциклетными шлемами и капюшонами, стали кидать в сотрудников правоохранительных органов мусор и бутылки.
Столкновение с применением силы и спецсредств весьма эффективно пресекли сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии. Правоохранители с помощью дубинок отразили атаку активистов, окружили "куликовцев" щитами, дав им возможность уйти.
Полиция Парижа применяет слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков на демонстрации по защите климата. Сообщается, что вышедшие на улицы демонстранты начали кидать в пикеты полиции какие-то предметы. После этого полицейские применили спецсредства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".