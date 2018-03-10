В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл дал концерт в вагоне трамвая. Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия - Центральный автовокзал).
В 2010 году Семененко занял третье место среди 42 скрипачей из 16 стран мира на VI Конкурсе имени Паганини в Москве. В том же году Лученко получила вторую премию на Международном скрипичном конкурсе Andrea Postacchini в Италии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".