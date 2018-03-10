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    скоростные поезда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Скоростной поезд
    Поезд "Интерсити" остановился под Черкассами из-за непогоды
    12:02 18.01.2018
    269Украина остановилась в снежных заносах
    По информации адвоката Юрия Иващенко, поезд Интерсити остановился из-за сильного снегопада в Черкасской области, на железнодорожной колее сантиметров 30 снега.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    В Германии мужчина выжил после того, как его дважды переехали электрички
    08:55 27.12.2017
    107
    По информации полиции, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.
    Скоростной двухэтажный поезд начал ходить из Тернополя в Киев
    Между Киевом и Тернополем "Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд
    23:31 04.11.2017
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    По информации "Укрзализныци", скоростной поезд составом Skoda Wagonka отправился из Тернополя. Это второй двухэтажный поезд на маршруте в нем 636 мест для пассажиров.
    Скоростной поезд Hyundai
    В Киеве поезд Hyundai насмерть сбил мужчину
    03:27 14.03.2016
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    По информации СМИ, в Соломенском районе Киева мужчина попал под рельсы скоростного поезда Hyundai. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
    Крушение скоростного поезда во Франции
    Число погибших при крушении поезда во Франции возросло до 10 - СМИ
    20:17 14.11.2015
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    Испытательный поезд TGV сошел с рельсов около 16.00 по Киеву в районе населенного пункта Экверсайм. Причиной катастрофы, вероятнее всего, стали технические проблемы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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