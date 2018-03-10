наверх
10.03.2018
12:05
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
скоростные поезда
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Поезд "Интерсити" остановился под Черкассами из-за непогоды
12:02 18.01.2018
269
Украина остановилась в снежных заносах
По информации адвоката Юрия Иващенко, поезд Интерсити остановился из-за сильного снегопада в Черкасской области, на железнодорожной колее сантиметров 30 снега.
В Германии мужчина выжил после того, как его дважды переехали электрички
08:55 27.12.2017
107
По информации полиции, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.
Между Киевом и Тернополем "Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд
23:31 04.11.2017
1100
По информации "Укрзализныци", скоростной поезд составом Skoda Wagonka отправился из Тернополя. Это второй двухэтажный поезд на маршруте в нем 636 мест для пассажиров.
В Киеве поезд Hyundai насмерть сбил мужчину
03:27 14.03.2016
249
По информации СМИ, в Соломенском районе Киева мужчина попал под рельсы скоростного поезда Hyundai. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Число погибших при крушении поезда во Франции возросло до 10 - СМИ
20:17 14.11.2015
385
Испытательный поезд TGV сошел с рельсов около 16.00 по Киеву в районе населенного пункта Экверсайм. Причиной катастрофы, вероятнее всего, стали технические проблемы.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Германия
1
Киев
1
Полиция Германии
1
Украина
1
Укрзализныця
1
Франция
1
Черкассы
1
гибель
1
крушения
1
пострадавшие
1
происшествия
1
снегопад
1
Подборка тегов
скоростные поезда
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги