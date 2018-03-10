Большинство шуток Киммела этой ночью так или иначе касается президента США. Даже провожая завоевавшего "Оскар" шведского оператора Линуса Сандгрена, ведущий не упустил случай выразить ему соболезнования за "случившееся в Швеции".
"Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.