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    шутки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером. Видео
    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером 
    19:28 01.02.2018
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    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону осмотрел производственное объединение "Ростсельмаш" и пошутил по поводу предстоящих выборов.
    Комик Джимми Киммел
    Ведущий "Оскара" отправил Twitter президенту США в прямом эфире церемонии
    06:30 27.02.2017
    257"Оскар-2017". Победители
    Большинство шуток Киммела этой ночью так или иначе касается президента США. Даже провожая завоевавшего "Оскар" шведского оператора Линуса Сандгрена, ведущий не упустил случай выразить ему соболезнования за "случившееся в Швеции".
    Владимир Зеленский
    Смех сквозь слезы. Все скандалы Зеленского
    15:35 12.09.2016
    7836"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    "Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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