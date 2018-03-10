Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус.
По словам начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, некомплект приближается к 30% среднего состава, также вакантна 131 должность руководящего состава областного главка и территориальных отделов полиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".