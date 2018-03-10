наверх
10.03.201820:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    шины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    NASA создало непробиваемую шину из титанового сплава. Видео
    NASA создало самую прочную шину в мире из титанового сплава 
    04:38 27.11.2017
    614
    В исследовательском центре NASA имени Джона Гленна создали прототип "суперэластичной шины". Для его создания исследователи усовершенствовали старый проект пружинной шины, изобретенной сотрудниками центра вместе со специалистами компании Goodyear.
    Пожар на складе покрышек под Мадридом с высоты птичьего полета. Видео
    Пожар на складе покрышек под Мадридом с высоты птичьего полета 
    00:51 16.05.2016
    161
    На месте пожара по-прежнему работают пожарные расчеты, пожар пытаются тушить с воздуха, однако скорее всего окончательно свалка выгорит лишь в ближайшие дни.
    Под Мадридом горит огромная свалка автомобильных шин
    Под Мадридом горит огромная свалка автомобильных шин 
    15:41 13.05.2016
    233
    Над Мадридом поднялось огромное облако токсичного дыма, причиной которого стал пожар на крупной свалке использованных шин в пригороде испанской столицы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги