Павел Эльянов, игравший черными, и Владимир Крамник заключили мир после 43-го хода. Лидером турнира после пяти туров является Карлсен, набравший 3,5 очка. Вашье-Лаграв, Топалов и Крамник отстают от него на 0,5 балла.
Согласно информации, партии между Грищуком и Пономаревым, Карякиным и Иванчуком, а также между Яковенко и Криворучко завершились вничью. Победу с общим счетом 2,5-1,5 украинской команде принес Эльянов, обыгравший Томашевского.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.