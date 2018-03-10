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    шахматисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Шахматист Павел Эльянов
    Украинец Эльянов сыграл вничью с Крамником на шахматном турнире в Ставангере
    00:44 25.04.2016
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    Павел Эльянов, игравший черными, и Владимир Крамник заключили мир после 43-го хода. Лидером турнира после пяти туров является Карлсен, набравший 3,5 очка. Вашье-Лаграв, Топалов и Крамник отстают от него на 0,5 балла.
    Хоу Ифань и Мария Музычук
    Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью 5-ю партию на ЧМ по шахматам во Львове
    19:51 08.03.2016
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    Шахматистки из Китая Хоу Ифань и Украины Мария Музычук сыграли вничью в пятой партии чемпионского матча, который в эти дни проходит во Львове.
    Шахматные фигуры
    Украинцы выиграли в первом туре командного ЧМ по шахматам в Армении
    20:32 19.04.2015
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    Согласно информации, партии между Грищуком и Пономаревым, Карякиным и Иванчуком, а также между Яковенко и Криворучко завершились вничью. Победу с общим счетом 2,5-1,5 украинской команде принес Эльянов, обыгравший Томашевского.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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