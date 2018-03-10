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    сердце

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Победитель конкурса Евровидение-2017 португалец Сальвадор Собрал. Архивное фото
    Победителю Евровидения-2017 сделали операцию по пересадке сердца - СМИ
    05:26 10.12.2017
    838Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Санта-Круз в Лиссабоне Мигель Абеказис заявил на пресс-конференции в субботу, что певец Сальвадор Собрал благополучно перенес четырехчасовую операцию и теперь готовится к длительному курсу реабилитации.
    Ирландский аэропорт Шаннон
    Самолет вынужденно сел в Ирландии из-за проблем с сердцем у ребенка
    05:35 25.12.2016
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    Девочка путешествовала вместе со своими старшими братьями и сестрами. После приземления она была доставлена в больницу, однако медики не смогли спасти ее. Сообщается, что у нее остановилось сердце.
    Сильвио Берлускони
    Операция на сердце Берлускони прошла успешно
    23:42 14.06.2016
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    Операция по замене аортального клапана бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, начавшаяся во вторник после 09.30 продолжалась четыре часа.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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