Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Санта-Круз в Лиссабоне Мигель Абеказис заявил на пресс-конференции в субботу, что певец Сальвадор Собрал благополучно перенес четырехчасовую операцию и теперь готовится к длительному курсу реабилитации.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.