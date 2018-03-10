По информации одной из коллег погибших, в результате столкновения двух иномарок погибла семья из Сургута с двумя детьми: она была инженером сметно-договорного отдела, он - водитель, свадьба была меньше года назад.
По информации СМИ, отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть.
Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур читала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.
По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур читала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.