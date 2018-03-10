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    семья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Инна Ярмоленко
    Жена Ярмоленко восхитила сети последними сексуальными фото
    05:17 05.02.2018
    3907
    Девушка похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте. Поклонники не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.
    В Китае мужчина 5 лет притворяется чужим сыном
    Ложь во имя спасения. В Китае мужчина 5 лет притворяется чужим сыном
    16:38 24.01.2018
    264
    На телешоу полицейский сообщил журналистам, что готов притворяться сыном Ся и Лян. Единственное его условие заключалось в том, что он не будет называть мамой никого, кроме своей родной матери.
    Американцы рассмешили сети профессионализмом фотографа
    Осторожно семейный фотограф. Американцы показали "художественные" снимки профи
    15:13 15.01.2018
    676
    По утверждению семьи, чьи фото были опубликованы в Facebook, они заплатили фотографу, которая называла себя профессионалом, 250 долларов за фотосессию.
    Любовь Махаринец. Архивное фото
    Трагедия в Днепре. В сети появились фото пострадавшей, облитой кислотой (18+)
    11:37 11.01.2018
    1568Криминальные войны в Украине
    По информации мужа пострадавшей, Любовь Махаринец чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность, "лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения".
    На месте жуткого ДТП в Ханты-Мансийском округе России
    Стали известны подробности жуткого ДТП в России
    21:48 03.01.2018
    744
    По информации одной из коллег погибших, в результате столкновения двух иномарок погибла семья из Сургута с двумя детьми: она была инженером сметно-договорного отдела, он - водитель, свадьба была меньше года назад.
    В аэропорту Таиланда 3 месяца живет семья из Зимбабве
    Как в кино. Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока
    11:59 29.12.2017
    128
    Родители вместе со своими двумя детьми из Зимбабве живут в зале вылета аэропорта Таиланда третий месяц подряд из-за нестабильной обстановки в родной стране.
    Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен
    Самые непохожие в мире сестры-двойняшки 
    11:54 20.12.2017
    1121
    Сестры-двойняшки Люси и Мария Эйлмер совершенно не похожи друг друга. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры — темная кожа и темные вьющиеся волосы.
    Наручники. Архивное фото
    Вилы против лома. Семейный конфликт закончился убийством
    15:10 07.12.2017
    284Днепр, Львов: взрывные события
    По информации полиции, семейный конфликт в Харьковской области перерос в драку, во время которой отец схватился за вилы, а сын взял металлический лом и ударил его по голове.
    Жертва семейного насилия об ужасах жизни с тираном
    ...пока смерть не разлучит. О жертвах семейного насилия
    10:32 26.10.2017
    502Днепр, Львов: взрывные события
    Молодая жительница Белоруссии рассказала, как прожила 10 лет с домашним тираном с регулярными избиениями, скандалами и изменами, а также где нашла силы уйти от жестокого супруга.
    Река Днестр
    В Черновицкой области спасая ребенка утонули родители
    03:37 20.08.2017
    693
    По информации СМИ, отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть.
    В Китае перевернулся автобус из-за того, что пассажир отобрал руль у водителя
    В Китае семейная ссора в автобусе привела к ДТП и массе пострадавших 
    22:17 12.06.2017
    196
    В Китае пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. На такой поступок мужчину толкнула ссора с женой.
    Игроки Сергей Сидорчук и Евгений Хачериди (Динамо) и Сильвано Комвалиус (Сталь)
    Супруга футболиста сборной Украины родила двойню
    14:26 07.06.2017
    226
    Супруга футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Сидорчука Анна Сидорчук родила двойню - мальчика и девочку. Об этом Анна сообщила в Instagram.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили сообщил, что его брату запретили проживать в Украине
    06:46 16.04.2017
    1602"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство его брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину.
    Телеведущая в прямом эфире читала новость о смерти ее мужа. Видео
    Телеведущая в прямом эфире читала новость о смерти ее мужа 
    06:40 10.04.2017
    1924
    Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур читала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.
    Бейонсе. Архивное фото
    Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню
    00:58 02.02.2017
    154
    По словам американской певицы Бейонсе под фотографией в соцсетях, ее семья увеличится на два человека, она и Джей-Зи благодарны за все хорошие пожелания.
    Эка Згуладзе. Архивное фото
    Эка Згуладзе ушла из МВД из-за проблем в семье - СМИ
    23:54 05.07.2016
    912День полиции: успех или провал?
    По информации СМИ, Эка Згуладзе вернулась в Париж, где будет заниматься делами по разводу. Это стало одной из причин того, что она ушла из министерства.
    Российский бомбардировщик Су-24. Архивное фото
    Семья погибшего пилота РФ отказалась от любой компенсации от Турции
    15:45 01.07.2016
    512Россия - Турция. Восстановление отношений
    По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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