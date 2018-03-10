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    селфи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи. Видео
    В Антарктиде пингвины порадовали интернет смешным селфи 
    05:18 10.03.2018
    230
    Два императорских пингвина стали героями стремительно набирающего популярность в интернете видео, снятого австралийскими учеными в Антарктиде.
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair 
    05:22 07.08.2017
    761
    Блондинка Анни Флафф из Швеции работает пилотом в авиакомпании Ryanair, поэтому постоянно путешествует. Девушка любит фотографировать себя на рабочем месте и делиться снимками с подписчиками в Instagram.
    Американка разбила экспонаты на $200 тыс, неудачно примостившись для селфи. Видео
    Американка разбила экспонаты на $200 тыс, неудачно примостившись для селфи 
    06:25 15.07.2017
    284
    В Лос-Анджелесе посетительница галереи 14th Factory разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в время неудачной попытки сделать селфи на их фоне.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    Подросток погиб при попытке сделать селфи на высоковольтной ЛЭП в Москве
    00:11 09.05.2016
    197
    По информации МВД РФ, на перегоне между станциями Силикатная - Щербинка Курского направления 16-летний молодой человек забрался на опору линии электропередачи, достал металлическую селфи-палку и задел ей за провода.
    Новое селфи марсохода Curiosity
    Ученые НАСА опубликовали новое селфи марсохода Curiosity
    04:28 30.01.2016
    302
    Новое фото марсохода было составлено специалистами из серии фотографий по технологии мозаики, за счет чего ученым удалось избежать попадания в конечный кадр "руки" марсохода, на которой закреплена камера MAHLI.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи. Видео
    В Антарктиде пингвины порадовали интернет смешным селфи 
    05:18 10.03.2018
    230
    Два императорских пингвина стали героями стремительно набирающего популярность в интернете видео, снятого австралийскими учеными в Антарктиде.
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