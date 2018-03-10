наверх
10.03.201812:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    сексуальные меньшинства

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Садовый поддержал запрет судом ЛГБТ-фестиваля
    20:03 20.03.2016
    457
    Как отметил мэр Львова и глава политической партии "Самопомощь" Андрей Садовый, он осуждает насилие, но, как руководитель органа местного самоуправления, имеет ограниченное влияние на силовые структуры и специальные органы.
    Столкновение с участием полиции во Львове
    Столкновения во Львове: полицию забросали камнями 
    21:23 19.03.2016
    991Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    У гостиницы "Днестр" во Львове, где оказались заблокированы участники ЛГБТ-фестиваля, произошли столкновения с полицией. Неизвестные в масках забросали камнями сотрудников полиции и разбили окна в микроавтобусе.
    Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуируют отель Днестр
    Полицию, которая охраняла ЛГБТ-активистов во Львове, забросали камнями
    16:49 19.03.2016
    1222Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщается, полицейские, прибывшие на место проведения Фестиваля Равенства в автобусах, которые увезли участников фестиваля, не успели оперативно покинуть двор и прилегающую к гостинице территорию, блокированную активистами.
    Во Львове активистов ЛГБТ заблокировали в отеле
    Во Львове ЛГБТ-активистов заблокировали в отеле
    15:35 19.03.2016
    702
    Согласно информации, в одной из центральных гостиниц Львова, где началась конференция-открытие фестиваля представителей ЛГБТ, ультраправые активисты заблокировали участников акции.
    Акции гей-активистов
    Две гей-пары через ЕСПЧ требуют от Украины признания однополых браков
    08:46 01.08.2015
    353
    Национальное законодательство Украины лишает гей-пары возможности зарегистрировать брак, так как статья 51 Конституции Украины предусматривает, что "Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".
    Милиция гонится за неизвестными, напавшими на участников гей-марша в Киеве
    Кличко пообещал жестко наказать тех, кто сорвал гей-парад в Киеве
    21:25 06.06.2015
    523Беспорядки на гей-параде в Киеве.
    Мэр города пообещал взять вопрос под свой контроль. По мнению Виталия Кличко, политические силы, выступившие против марша, "подогрели" ситуацию, пытаясь создать себе "сомнительный пиар".
    Марш Равенства забросали дымовыми шашками
    Дымовые шашки и столкновения на гей-параде: кадры с места событий 
    20:27 06.06.2015
    3204Беспорядки на гей-параде в Киеве.
    В субботу на Марше Равенства, организованном в поддержку прав ЛГБТ-меньшинств, произошли столкновения между милицией и неизвестными, пришедшими, чтобы помешать проведению марша.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны