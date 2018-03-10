Как отметил мэр Львова и глава политической партии "Самопомощь" Андрей Садовый, он осуждает насилие, но, как руководитель органа местного самоуправления, имеет ограниченное влияние на силовые структуры и специальные органы.
У гостиницы "Днестр" во Львове, где оказались заблокированы участники ЛГБТ-фестиваля, произошли столкновения с полицией. Неизвестные в масках забросали камнями сотрудников полиции и разбили окна в микроавтобусе.
Как сообщается, полицейские, прибывшие на место проведения Фестиваля Равенства в автобусах, которые увезли участников фестиваля, не успели оперативно покинуть двор и прилегающую к гостинице территорию, блокированную активистами.
Национальное законодательство Украины лишает гей-пары возможности зарегистрировать брак, так как статья 51 Конституции Украины предусматривает, что "Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".