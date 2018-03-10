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    самоубийство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231Криминальные войны в Украине
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
    Самоубийство ребенка в Киеве
    В Киеве ребенок записал суицид на камеру
    21:11 20.05.2017
    928
    Согласно информации, ребенок включил камеру и в прямом эфире совершил самоубийство. Родителей ребенка дома не было. Медики констатировали смерть ребенка.
    Смерть овидиопольского убийцы. Комментарий и.о. начальника СИЗО
    Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО 
    22:35 28.01.2017
    529Взрыв в здании полиции в Ровно
    Утром 28 января врачи констатировали смерть заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в районном центре Овидиополе в конце декабря 2016 года.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    В Москве подозреваемый в убийстве ранил полицейских и застрелился - СК РФ
    20:49 08.01.2017
    312
    Согласно информации, криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления. Следствием отрабатываются различные версии преступления.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Заверуха попыталась перерезать себе горло - СМИ
    16:51 26.11.2016
    4741
    Согласно информации, Вита Заверуха до сих пор в больнице. Она хотела перерезать горло, но ее "вовремя заломали и забрали лезвие". Скоро ее будут вывозить в СИЗО.
    Патрульные полицейские в Одессе
    В Одессе застрелился полицейский
    17:30 02.06.2016
    864
    В предсмертной записке он указал, что на такой шаг его подтолкнули семейные обстоятельства. Источники в полиции отметили, что жена планировала подать на развод и упрекала в маленькой зарплате.
    Евгений Лопушинский. Архивное фото
    Директор телеканала в Полтаве госпитализирован с ранением в сердце
    16:00 28.04.2016
    734Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным СМИ, Лопушинский попал в реанимацию с двумя ножевыми ранениями - это была попытка самоубийства. В полиции уточнили, что 32-летний мужчина получил ножевое ранение по месту жительства.
    Политолог Андрей Дорошенко выпал с девятого этажа
    Дорошенко не проживал в доме, из которого выпал - жильцы
    19:06 24.04.2016
    904Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации, политолог Андрей Дорошенко вошел в подъезд, позвонив в домофон. Он долго стоял возле окна между 8-м и 9-м этажами. Жильцы допускают, что это было самоубийство.
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО 
    08:23 06.04.2016
    2014Донбасс: мир или война.
    Главный военный прокурор Анатолий Матиос признал, что количество самоубийств среди бойцов АТО большое, но это не предмет публичного обсуждения. По его словам, проблема обсуждалась с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
    На месте самоубийства киевского банкира
    Киевский банкир застрелился в автомобиле жены - СМИ
    10:05 22.01.2016
    1056
    Полиция подтвердила смерть 40-летнего киевлянина. Информацию о том, что погибший работал начальником отделения одного из коммерческих банков, сообщило издание dtp.kiev.ua.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киевской области бывший участник АТО взорвал себя гранатой
    17:41 10.01.2016
    641
    Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Во Львовской области прокурор покончил с собой
    15:09 20.12.2015
    1099
    Согласно информации, мужчина, когда его привезли в больницу, утверждал, что сам нанес себе ножевые ранения. Его жена, которая обнаружила его дома, также сообщила полиции, что никто к ним перед инцидентом не заходил.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В полиции рассказали подробности гибели военного на Трухановом острове
    19:33 06.12.2015
    454
    По информации главы столичной полиции Александра Терещука, мужчина воевал в Донбассе. Было начато уголовное производство по факту убийства. Проводится расследование. Происхождение гранаты пока неизвестно.
    Шеврон с надписью Национальная гвардия Украины
    Боец Нацгвардии в Донбассе покончил жизнь самоубийством
    15:10 26.07.2015
    350Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, накануне боец самовольно покинул расположение части и злоупотреблял спиртными напитками, после чего вечером воспользовался огнестрельным оружием и наложил на себя руки.
    Пистолет
    В Черкассах мужчина дважды выстрелил в женщину и застрелился сам
    14:29 12.06.2015
    231Криминализация украинского общества.
    Как сообщается, между потерпевшей и неизвестным мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник достал из кармана револьвер и дважды выстрелил в женщину.
    В Хмельницкой области военный выбросился из поезда на ходу
    В Хмельницкой области военный выбросился из поезда
    22:40 10.06.2015
    367
    Сообщается, что "по словам очевидцев – тоже военных, он сам открыл дверь нерабочего тамбура и прыгнул из вагона во время движения", "коллеги сорвали стоп-кран", "спасти 31-летнего мужчину не удалось".
    В Техасе мужчина поджег себя в автомобиле на АЗС
    В Техасе мужчина поджег себя в автомобиле на АЗС 
    17:53 04.06.2015
    128
    Незадолго до инцидента он позвонил в службу спасения и сообщил о своем намерении. Однако приехавшие на вызов полицейские не смогли предотвратить происшествие.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    В Киеве братья-близнецы покончили жизнь самоубийством
    19:35 30.04.2015
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    Согласно информации МВД, в квартире погибших все вещи находились на местах, и ​​их порядок не нарушен, на балконе у открытого окна правоохранители обнаружили стул.
    Вице-премьер министр Украины Александр Вилкул
    Вилкул: на Пеклушенко было оказано давление
    13:02 15.03.2015
    379Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По его мнению, "это беспрецедентное политическое давление и доведение до самоубийства беззащитных политических пенсионеров".
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ сомневается, что одесский прокурор покончил жизнь самоубийством
    12:33 15.03.2015
    397
    Как сообщил помощник генпрокурора Украины по особенным поручениям, "говорить, что это было самоубийство еще рано, так как там определенные обстоятельства, которые дают основания сомневаться в этой версии - порядок вещей в квартире, другие обстоятельства".
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    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
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