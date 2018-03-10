Главный военный прокурор Анатолий Матиос признал, что количество самоубийств среди бойцов АТО большое, но это не предмет публичного обсуждения. По его словам, проблема обсуждалась с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
Согласно информации, мужчина, когда его привезли в больницу, утверждал, что сам нанес себе ножевые ранения. Его жена, которая обнаружила его дома, также сообщила полиции, что никто к ним перед инцидентом не заходил.
По информации главы столичной полиции Александра Терещука, мужчина воевал в Донбассе. Было начато уголовное производство по факту убийства. Проводится расследование. Происхождение гранаты пока неизвестно.
Как сообщил помощник генпрокурора Украины по особенным поручениям, "говорить, что это было самоубийство еще рано, так как там определенные обстоятельства, которые дают основания сомневаться в этой версии - порядок вещей в квартире, другие обстоятельства".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".