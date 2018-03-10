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    рыбы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Токийский рыбный рынок Цукидзи. Новогодний аукцион тунца
    Тунца весом почти в полтонны продали за сотни тысяч долларов в Токио
    09:45 05.01.2018
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    Огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио. Она была поймана в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).
    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатор
    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатора
    16:49 17.10.2017
    758
    Во Вьетнаме редкая рыба-аллигатор заплыла в жилой дом. Жильцы были очень напуганы такой находкой ранним утром. Владелец дома поймал и продал рыбу в один из рыбопитомников.
    Рыбный дождь в Мексике. Видео
    В Мексике прошел "рыбный дождь" 
    10:57 28.09.2017
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    Необычное природное явление было отмечено в мексиканском штате Тамаулипас, где вместе с дождем с неба падали небольшие рыбы.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Новое заражение ботулизмом зафиксировали в Харькове
    19:29 14.08.2017
    422Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Первые симптомы у пострадавшего возникли 11 августа, через 20 часов после употребления рыбы - внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание. Больной был госпитализирован в реанимационное отделение.
    Торговля копченой рыбой в Киеве
    Ботулизм в Киеве: угроза таится в копченостях - эксперт
    22:34 02.06.2017
    1366Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Врач-инфекционист Евгения Межулина в эфире "ГС" пояснила, чем симптомы ботулизма, тяжелого токсико-инфекционного заболевания, отличаются от рядового отравления.
    В Киеве выявлен новый случай заболевания ботулизмом
    В Киеве выявлен новый случай заболевания ботулизмом
    18:12 02.06.2017
    272Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    По информации "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", больной ел вяленую рыбу и в результате почувствовал ухудшение состояния здоровья. Врачами был установлен предварительный диагноз ботулизм.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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