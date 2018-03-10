Первые симптомы у пострадавшего возникли 11 августа, через 20 часов после употребления рыбы - внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание. Больной был госпитализирован в реанимационное отделение.
По информации "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", больной ел вяленую рыбу и в результате почувствовал ухудшение состояния здоровья. Врачами был установлен предварительный диагноз ботулизм.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".