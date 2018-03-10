В интернете появилось видео китайского руфера, заснявшего собственную гибель. На кадрах видно, как 26-летний молодой человек выполняет один из своих трюков - виснет на руках, держась за выступ крыши одного из небоскребов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось видео китайского руфера, заснявшего собственную гибель. На кадрах видно, как 26-летний молодой человек выполняет один из своих трюков - виснет на руках, держась за выступ крыши одного из небоскребов.
В интернете появилось видео китайского руфера, заснявшего собственную гибель. На кадрах видно, как 26-летний молодой человек выполняет один из своих трюков - виснет на руках, держась за выступ крыши одного из небоскребов.