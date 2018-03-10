По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на 8 июня, четверг, роспуск парламента произойдет в 0.00 среды 3 мая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".