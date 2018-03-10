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    роспуск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Кабмин Испании распустил Женералитет и отстранил главу полиции Каталонии
    22:46 27.10.2017
    246Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Премьер Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы
    22:10 27.10.2017
    268Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
    Тереза Мэй
    Тереза Мэй в среду попросит королеву о роспуске британского парламента
    03:56 03.05.2017
    91Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на 8 июня, четверг, роспуск парламента произойдет в 0.00 среды 3 мая.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Оппозиция потребовала роспуска коалиции и досрочных выборов в Раду
    15:21 12.07.2015
    1429Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Согласно заявлению "Оппозиционного блока", в Украину пришла бедность, процветают коррупция и беззаконие, продолжается война. Все это - результаты деятельности нынешней коалиции и парламента.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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