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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Анастасия Приходько. Архивное фото
    Известная певица возмутилась тем, как ее использовали в ролике Порошенко
    04:33 19.02.2018
    5234Политический кризис: страна в тупике
    По словам певицы Анастасии Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном проекте, но подло ее имя использовал в своих политических играх.
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете бандеровской идеологии. Видео
    Польский премьер встал на защиту закона о запрете "бандеровской идеологии" 
    00:37 05.02.2018
    702Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.
    Институт национальной памяти представил ролик к Дню Независимости. Видео
    Институт национальной памяти представил ролик ко Дню Независимости 
    06:18 22.08.2016
    201025 лет Независимости. Праздничное похмелье
    В сети появился эффектный ролик, посвященный годовщине независимости Украины. Его создателями являются Украинский кризисный медиа центр и Институт национальной памяти.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама перед визитом в Гавану снялся в кубинском комедийном шоу
    03:58 20.03.2016
    124Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Ролик комедийного скетча с участием известного кубинского артиста Луиса Сильвы и президента США Барака Обамы продолжительностью около трех минут размещен на странице посольства США на Кубе в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Анастасия Приходько. Архивное фото
    Известная певица возмутилась тем, как ее использовали в ролике Порошенко
    04:33 19.02.2018
    5234
    По словам певицы Анастасии Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном проекте, но подло ее имя использовал в своих политических играх.
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