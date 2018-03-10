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    роды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сколько стоит родить в Украине. Инфографика
    Почем роды в Украине? 
    09:22 12.02.2018
    2152Медреформа или медицинский геноцид?
    Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
    Депутат Татьяна Донец показала свои фото во время беременности
    Одна из самых красивых депутатов Рады впервые стала мамой
    19:00 30.01.2018
    1160
    Дочь народного депутата Татьяны Донец появилась на свет в Киевском городском роддоме №7, который нардеп выбрала из-за хорошей репутации и близости к дому.
    Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой
    Известная теннисистка рассказала, какими невероятно трудными были ее роды
    12:11 11.01.2018
    203
    Роды теннисистки Серены Уильямс оказались невероятно тяжелыми. Врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение.
    12-летняя роженица из Борислава
    История 12-летней матери: выяснились новые подробности
    11:44 15.10.2017
    3011
    Вероятными родителями ребенка могли оказаться двое несовершеннолетних братьев Татьяны, а также ее неофициальный отчим Иван Еремин. При этом они отрицают свою причастность к отцовству.
    Во Львове 12-летнюю маму с ребенком выписали из роддома
    Во Львове 12-летнюю маму с ребенком выписали из роддома
    18:45 29.09.2017
    1150
    После рождения ребенка ученица 6 класса двенадцатилетняя Татьяна Лучишин из Борислава не будет посещать школу, она продолжит обучение на дому.
    Константин Надутый
    Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков
    10:54 23.08.2017
    1159Медреформа или медицинский геноцид?
    Нынешний Минздрав силен разве что в пиаре, поэтому даже информация о том, что роды могут стать платными, появилась как пиар-технология, не исключает эксперт Константин Надутый.
    Скорая помощь в Индии
    Десятилетняя индийская девочка родила ребенка, не зная об этом - СМИ
    14:40 17.08.2017
    874
    По информации СМИ, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    В поезде "Киев - Мариуполь" пассажирка родила ребенка
    22:30 15.04.2017
    107
    Согласно информации, к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сколько стоит родить в Украине. Инфографика
    Почем роды в Украине? 
    09:22 12.02.2018
    2152
    Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
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