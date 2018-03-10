Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
По информации СМИ, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.