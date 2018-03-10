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    реверс

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Газовая компрессорная станция
    Польша остановит реверс газа в Украину - "Укртрансгаз"
    22:06 25.04.2016
    4303Реверс газа в Украину
    По информации пресс-секретаря оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" Максима Белявского, польский маршрут реверсных поставок газа в Украину будет остановлен на два месяца для выполнения комплекса планово-предупредительных работ.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак допускает правовые претензии РФ из-за реверса газа в Украину
    16:59 04.04.2015
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    Если выяснится, что реверс виртуальный, Россия может выдвинуть правовые претензии. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, юристы в настоящее время изучают этот вопрос.
    Газовая компрессорная станция
    Словакия с 1 марта увеличит реверсные поставки газа в Украину
    01:51 01.03.2015
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    Согласно информации, увеличение поставок стало возможным благодаря техническим усовершенствованиям, проведенным в последние месяцы на украинской стороне.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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