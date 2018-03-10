Южнокорейская альпинистка Ким Джейн взобралась на 123-этажный небоскреб без использования специального снаряжения. Ей удалось покорить Lotte World Tower - самое высокое здание в Южной Корее - за два с половиной часа
Старейшая жительница мира Эмма Морано пережила трех королей Итальянского королевства, 11 Римских пап и дюжину президентов республики. Титул главной долгожительницы планеты она удерживала с мая 2016 года.
Браун является рекордсменом также по количеству выполненных посадок на палубу различных авианосцев. Капитан Браун три раза был внесен в книгу рекордов Гиннеса. В рядах Королевского флота он был самым титулованным летчиком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".