наверх
10.03.201811:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    рекордсмен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Альпинистка покорила самое высокое здание в Южной Корее без спецснаряжения. Видео
    В Южной Корее альпинистка забралась без спецснаряжения на самое высокое здание 
    04:11 21.05.2017
    147
    Южнокорейская альпинистка Ким Джейн взобралась на 123-этажный небоскреб без использования специального снаряжения. Ей удалось покорить Lotte World Tower - самое высокое здание в Южной Корее - за два с половиной часа
    Эмма Морано
    В Италии скончалась старейшая жительница Земли – СМИ
    22:07 15.04.2017
    3661
    Старейшая жительница мира Эмма Морано пережила трех королей Итальянского королевства, 11 Римских пап и дюжину президентов республики. Титул главной долгожительницы планеты она удерживала с мая 2016 года.
    Игрок сборной Англии Уэйн Руни радуется забитому мячу.
    Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов
    21:23 21.01.2017
    93
    Уэйн Руни стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Он обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.
    Легендарный британский летчик Эрик Браун
    Скончался легендарный британский летчик Эрик Браун
    05:53 22.02.2016
    253
    Браун является рекордсменом также по количеству выполненных посадок на палубу различных авианосцев. Капитан Браун три раза был внесен в книгу рекордов Гиннеса. В рядах Королевского флота он был самым титулованным летчиком.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги