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    рэперы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Певец Баста. Архивное фото
    В Киеве отменили концерт известного российского рэпера
    17:32 30.11.2017
    1015Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Несмотря на запрет въезда российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко), организаторы не спешили отменять концерт. Большинство билетов на мероприятие были распроданы.
    Обладатель четырех премий Грэмми американский рэпер Nelly
    В США задержали известного рэпера по обвинению в изнасиловании
    01:27 08.10.2017
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    По информации полиции, женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта.
    Российский рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный)
    СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Гнойному
    21:38 06.10.2017
    119Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По утверждению, Служба безопасности Украинырэпер Гнойный "незаконно пересекал границу Украины" и выступал в Крыму, а также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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