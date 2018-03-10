Спикер парламента представил проект изменений в регламент Рады. По мнению политического эксперта Виктора Уколова, теперь Андрею Парубию придется доказать, что он способен представлять всю Верховную Раду.
Спикер ВР Владимир Гройсман анонсировал масштабную реформу парламента. Политический аналитик Борис Беспалый уверен, что для этого нужно лишить нардепов неприкосновенности, ввести биометрическую систему голосования и ограничить влияние президента на Раду.
По словам Порошенко, нужно внести изменения в закон о регламенте Верховной Рады, которые бы дали возможность задерживать преступников, прикрывающихся депутатской неприкосновенностью, депутатским мандатом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".