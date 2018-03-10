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    регламент

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий сделал заявку на лидерство - Уколов
    18:30 06.05.2016
    782Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Спикер парламента представил проект изменений в регламент Рады. По мнению политического эксперта Виктора Уколова, теперь Андрею Парубию придется доказать, что он способен представлять всю Верховную Раду.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Сыроид: Гройсман нарушает регламент парламента в 80% случаев
    04:49 21.03.2016
    852Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Депутат от партии "Самопомич" Оксана Сыроид оценила в процентном соотношении количество раз, когда спикер Владимир Гройсман нарушал регламент Верховной Рады при голосовании депутатов.
    Тимошенко пришла на отчет Кабмина с новой прической
    Тимошенко предлагает отступить от регламента и вновь проголосовать за отставку Кабмина
    21:51 16.02.2016
    1510Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам Тимошенко, можно принять решение о так называемой процедуре ad hoc – это когда парламент принимает решение отступить от регламента и проголосовать вопреки регламенту определенное решение.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Ляшко грозит оспорить изменение регламента работы Рады в Конституционном суде
    14:14 28.01.2016
    150Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам Ляшко, президент должен наложить вето на принятый закон, в противном случае депутаты "Радикальной партии" оспорят решение парламента в Конституционном суде.
    Заседание Рады. Архивное фото
    Провал парламентаризма: Порошенко управляет ВР в ручном режиме - эксперт
    19:42 09.11.2015
    624Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Спикер ВР Владимир Гройсман анонсировал масштабную реформу парламента. Политический аналитик Борис Беспалый уверен, что для этого нужно лишить нардепов неприкосновенности, ввести биометрическую систему голосования и ограничить влияние президента на Раду.
    Заседание Верховной Рады
    Порошенко: нужны изменения в регламент ВР для задержания депутатов-нарушителей
    21:30 20.09.2015
    195Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    По словам Порошенко, нужно внести изменения в закон о регламенте Верховной Рады, которые бы дали возможность задерживать преступников, прикрывающихся депутатской неприкосновенностью, депутатским мандатом.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    В ДНР заявили об обмене регламентами переговоров контактной группы с ОБСЕ
    17:36 19.04.2015
    386Особый статус Донбасса
    Согласно информации, в регламенте ОБСЕ прописана видеовстреча контактной группы, а также регламенты работы подгрупп. Когда состоится утверждение единого регламента, пока непонятно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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