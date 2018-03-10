Жизнь футболиста амстердамского "Аякса" Абдельхака Нури, который потерял сознание во время контрольного матча с бременским "Вердером", находится вне опасности, сообщается в официальном микроблоге голландской команды в Twitter.
Франческа Моро потеряла сознание по окончании боя на национальном турнире по женскому боксу в области Абруццо. На скорой помощи 26-летнюю спортсменку доставили в больницу города Кьети, где ей диагностировали субдуральную гематому.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.