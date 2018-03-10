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    реанимация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Реанимация футболиста Аякса прямо во время игры на поле. Видео
    Реанимация футболиста "Аякса" прямо во время игры на поле 
    02:14 09.07.2017
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    Жизнь футболиста амстердамского "Аякса" Абдельхака Нури, который потерял сознание во время контрольного матча с бременским "Вердером", находится вне опасности, сообщается в официальном микроблоге голландской команды в Twitter.
    Франческа Моро
    Итальянская боксерша после боя попала в реанимацию
    03:42 20.03.2017
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    Франческа Моро потеряла сознание по окончании боя на национальном турнире по женскому боксу в области Абруццо. На скорой помощи 26-летнюю спортсменку доставили в больницу города Кьети, где ей диагностировали субдуральную гематому.
    Ситуация под Печерским районным судом. Евгений Терехов
    Терехов после ДТП попал в реанимацию - "УКРОП"
    15:51 08.11.2015
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    Согласно информации, все участники ДТП живы. Сейчас Евгений находится в больнице, в реанимации. Его состояние - средней тяжести. После аварии он нуждался в срочной госпитализации.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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