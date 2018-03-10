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    разрыв

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Подольском районе Киева произошел разрыв трубы
    Разрыв трубы в Киеве: жители Подола остались без воды
    17:36 18.06.2017
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    Согласно информации, разрыв трубы произошел на улице Белицкой. Движение перекрыто, объезд - через улицу Межевую. Микрорайон остался без горячей и холодной воды.
    Катар
    Четыре арабских государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром
    06:48 05.06.2017
    2162Дипломатическая блокада Катара
    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.
    Египетский флаг
    Египет объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром
    06:21 05.06.2017
    292Дипломатическая блокада Катара
    Согласно заявлению МИД Египта, правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Наблюдатели ОБСЕ сообщили о 500 разрывах снарядов в донецком регионе
    19:20 26.11.2016
    386Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, 300 разрывов произошли в районах Авдеевка - Ясиноватая - аэропорт Донецка, и более 170 разрывов зафиксировано в восточных и северо-восточных районах у города Мариуполь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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