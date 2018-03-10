Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.
Согласно заявлению МИД Египта, правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".