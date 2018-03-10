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    разгон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    15188Зачистка палаточного городка под Радой
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?
    16:17 07.03.2018
    522Зачистка палаточного городка под Радой
    Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2263Зачистка палаточного городка под Радой
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
    Марш националистов во Львове
    Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"
    13:08 05.03.2018
    2185Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали зачистку палаточного городка под зданием парламента, а также факельный марш националистов под лозунгом "Львов не для польских панов".
    Верховная Рада под усиленной охраной
    Правительство утвердило правила разгона демонстраций
    14:01 20.12.2017
    1254Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Национальной гвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.
    Столкновения с полицией на площади Бастилии
    Столкновения в Париже: дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки 
    22:17 23.04.2017
    336Макрон - новый президент Франции
    Полиция Парижа разогнала протестующих на площади Бастилии, применяя спецсредства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Полицейские пустили в ход слезоточивый газ.
    Полиция Парижа
    Полиция Парижа разгоняет протестующих слезоточивым газом и дубинками
    21:52 23.04.2017
    405Макрон - новый президент Франции
    Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки.
    Беспорядки в Париже
    Полиция Парижа разогнала демонстрантов слезоточивым газом
    20:37 22.04.2017
    328
    Согласно информации, примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими.
    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме. Видео
    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме 
    06:13 12.03.2017
    1145Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Полиция голландского Роттердама использовала силу для разгона собравшихся у турецкого консульства демонстрантов, протестующих против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    На силовой разгон блокады Донбасса нужно пять минут – Аваков
    21:34 26.02.2017
    3540Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, на силовой разгон блокады Донбасса нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей.
    Полицейские блокируют дорогу. Архивное фото
    В США военные разгоняют лагерь протестующих в Северной Дакоте
    23:40 27.10.2016
    333
    Силовая операция в отношении порядка 200 протестующих началась после того, как они отказались прекратить акции, которые проходили на территории, являющейся частным владением.
    Флаг Турции
    Полиция Стамбула резиновыми пулями разогнала женщин на демонстрации к 8 марта
    22:42 06.03.2016
    447
    Согласно информации, сотни женщин, скандируя лозунги, вышли в воскресенье на площадь в центре Стамбула с фиолетовыми плакатами, символизирующими движение за права женщин.
    Полиция Германии
    Полиция Кельна применила водяные пушки для разгона демонстрантов
    18:48 09.01.2016
    601
    Газета Kölner Stadt-Anzeiger сообщает о первых столкновениях, в частности, о нападении активиста Pegida на телеоператора. Полицейские пытаются не допустить столкновений между участниками разных акций.
    Турция: полиция применила водометы для разгона протестов в Стамбуле
    Для разгона протестов в Стамбуле полиция применила водометы 
    22:31 20.12.2015
    538
    Сотни демонстрантов в Стамбуле вышли на главную площадь города Таксим. Участники акции выступили против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа в ряде городов на юго-востоке страны.
    Разгон финансового Майдана
    МВД: начальник Печерского райотдела уволен за разгон митингующих под НБУ
    04:38 02.03.2015
    655Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Согласно информации МВД, были собраны и обработаны имеющиеся фото и видеоматериалы, опрошено 70 военнослужащих НГУ и 7 работников милиции, 22 гражданина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    15188
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2263
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
    Марш националистов во Львове
    Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"
    13:08 05.03.2018
    2185
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали зачистку палаточного городка под зданием парламента, а также факельный марш националистов под лозунгом "Львов не для польских панов".
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?
    16:17 07.03.2018
    522
    Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
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