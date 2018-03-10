Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
Сотни демонстрантов в Стамбуле вышли на главную площадь города Таксим. Участники акции выступили против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа в ряде городов на юго-востоке страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
Сотни демонстрантов в Стамбуле вышли на главную площадь города Таксим. Участники акции выступили против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа в ряде городов на юго-востоке страны.