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    ратификация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    Рютте: правительство в январе внесет на ратификацию ассоциацию с Украиной
    01:55 16.12.2016
    422Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, правительство внесет в парламент закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в январе. Затем парламент должен принять решение по процедуре.
    Ангела Меркель
    Страны ЕС заинтересованы ратифицировать договор с Украиной - Меркель
    01:31 16.12.2016
    219Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в Евросоюзе есть большой интерес, чтобы все страны смогли ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС.
    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
    Премьер Нидерландов будет искать компромисс по Соглашению Украина-ЕС
    16:32 23.10.2016
    553Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Согласно информации, Рютте все еще надеется убедить оппозицию в Сенате принять решение в пользу ратификации, ведь именно там у действующего правительства нет большинства.
    Парламент Нидерландов. Архивное фото
    Во вторник парламент Нидерландов проголосует по вопросу соглашения с Украиной
    01:58 19.04.2016
    559Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Голосование в парламенте Нидерландов по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС инициировано голландской оппозицией, у которой 74 из 150 мест в ассамблее, остальные у правящей коалиции.
    Павел Климкин
    Парламент Греции ратифицировал соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    13:46 18.11.2015
    621Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Соответствующее заявление в среду сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал событие словами: "А вот и еще один шаг вперед".
    Флаги Украины и ЕС
    Эксперт не исключает, что действие соглашения Украина-ЕС приостановят
    18:33 31.10.2015
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    По словам директора Института глобальных трансформаций Алексея Семения, парламент не может отозвать соглашение. Документ о соглашении проходит через много стран.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    ЕС ратифицируют соглашение с Украиной к концу года - Семений
    15:25 31.10.2015
    683Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    В Голландии пройдет референдум, на котором будут решать судьбу ратификации соглашения между Украиной и ЕС. Однако эксперты уверены, что Брюссель не позволит сорвать этот договор, хотя голландский парламент формально имеет право приостановить его действие.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада одобрила соглашение с ЕИБ о кредите на 400 млн евро
    12:04 15.07.2015
    211Украина, экономика, катастрофа
    Решение о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком на заседании Верховной Рады поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Валерий Чалый
    Четыре страны "тормозят" интеграцию Украины с Евросоюзом - АП
    17:57 24.05.2015
    6025Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Как отметил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, Украина предпочла бы, чтобы эти страны быстрее ратифицировали соглашение, и поэтому постоянно поддерживает с ними контакты на высшем уровне.
    Флаг Кипра
    Киев ратифицировал соглашение с Кипром о сотрудничестве в сфере обороны
    13:49 29.04.2015
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    Кроме того, Порошенко подписал законы о ратификации соглашения с Италией о перевозке итальянских военных грузов и персонала через территорию Украины в Афганистан.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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