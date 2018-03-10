По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, правительство внесет в парламент закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в январе. Затем парламент должен принять решение по процедуре.
Голосование в парламенте Нидерландов по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС инициировано голландской оппозицией, у которой 74 из 150 мест в ассамблее, остальные у правящей коалиции.
В Голландии пройдет референдум, на котором будут решать судьбу ратификации соглашения между Украиной и ЕС. Однако эксперты уверены, что Брюссель не позволит сорвать этот договор, хотя голландский парламент формально имеет право приостановить его действие.
Как отметил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, Украина предпочла бы, чтобы эти страны быстрее ратифицировали соглашение, и поэтому постоянно поддерживает с ними контакты на высшем уровне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".