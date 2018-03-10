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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Опубликовано расписание состязаний украинских спортсменов на Олимпиаде
    16:59 09.02.2018
    775Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Состязания в некоторых видах спорта начались еще до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, в них уже приняли участие украинские атлеты.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Опубликовано расписание состязаний украинских спортсменов на Олимпиаде
    16:59 09.02.2018
    775
    Состязания в некоторых видах спорта начались еще до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, в них уже приняли участие украинские атлеты.
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