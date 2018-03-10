наверх
10.03.201811:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    расизм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Италии
    Мигранты спровоцировали в Италии волну ксенофобии
    12:31 05.03.2018
    401Мигранты штурмуют ЕС
    Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
    Нож. Архивное фото
    Называл себя "чистильщик". В Харькове осудили убийцу-расиста
    12:24 08.02.2018
    389Криминальные войны в Украине
    Возле станций метро парень выслеживал африканцев или выходцев из арабских стран, преследовал их какое-то время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом.
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Медведчук назвал "расизмом" слова Нищука о генетике жителей Донбасса
    22:18 24.11.2016
    1265Донбасс и "генетика" Нищука
    По мнению лидера общественной организации "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, слова министра культуры Евгения Нищука подводят идеологическую базу под политику раскола Украины и изоляции Донбасса.
    Логотип ФИФА
    ФИФА распустила комиссию по борьбе с расизмом
    00:42 26.09.2016
    73Скандал в ФИФА-УЕФА
    В ФИФА заявили, что комиссия организации по борьбе с расизмом полностью выполнила свою работу. Член комиссии Осасу Обайиувана выразил сомнение по данному решению.
    Пол Гаскойн
    Пол Гаскойн вызван в суд за расистский анекдот - СМИ
    23:12 04.06.2016
    210
    В ноябре прошлого года экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн во время телешоу в Вулверхэмптоне отпустил шутку про "черного охранника", которого он не заметил в темном углу сцены. Официально обвинения будут предъявлены Гаскойну 17 июня.
    Полиция США
    От полиции Фергюсона потребовали избавиться от расовой предвзятости
    23:37 04.03.2015
    43
    По статистике полицейские Фергюсона практически не останавливают на улицах белых жителей города, тогда как с чернокожими это происходит постоянно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Италии
    Мигранты спровоцировали в Италии волну ксенофобии
    12:31 05.03.2018
    401
    Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
    Нож. Архивное фото
    Называл себя "чистильщик". В Харькове осудили убийцу-расиста
    12:24 08.02.2018
    389
    Возле станций метро парень выслеживал африканцев или выходцев из арабских стран, преследовал их какое-то время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом.
    Все теги