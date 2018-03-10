Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
По мнению лидера общественной организации "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, слова министра культуры Евгения Нищука подводят идеологическую базу под политику раскола Украины и изоляции Донбасса.
В ноябре прошлого года экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн во время телешоу в Вулверхэмптоне отпустил шутку про "черного охранника", которого он не заметил в темном углу сцены. Официально обвинения будут предъявлены Гаскойну 17 июня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.